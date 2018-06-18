Красивые номера «911» на омских авто проверит прокуратура

В парке компании есть не менее семи эвакуаторов, на номерах которых встречаются одинаковые цифры — «911», отличаются только буквы. Директор службы эвакуации Дмитрий Голозов ранее пояснял ИА «Город55», что за так называемыми красивыми номерами отстоял очередь в ГИБДД. «В порядке живой очереди стояли и ждали номера. Срок занимает не очень долгий — 20-30 дней», — делился предприниматель.