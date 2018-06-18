Красивые номера «911» на омских авто проверит прокуратура

Как сообщили ИА «Город55» в региональной прокуратуре, началась проверка законности выдачи регистрационных знаков для автотранспорта, принадлежащего омской службе эвакуации ООО «А 911». «Будет дана оценка правомерности действий органов ГИБДД», — уточнили в прокуратуре.
В парке компании есть не менее семи эвакуаторов, на номерах которых встречаются одинаковые цифры — «911», отличаются только буквы. Директор службы эвакуации Дмитрий Голозов ранее пояснял ИА «Город55», что за так называемыми красивыми номерами отстоял очередь в ГИБДД. «В порядке живой очереди стояли и ждали номера. Срок занимает не очень долгий — 20-30 дней», — делился предприниматель.
Также коррупцию отрицали в самой Госавтоинспекции. «Присвоение государственных знаков выполняется в федеральной интегрированной системе ГИБДД МВД России «случайным» путем при выполнении регистрационной операции и исключает коррупционную составляющую и возможность выдачи конкретного номера конкретному гражданину», — ответил на запрос ИА «Город55» главный госинспектор БДД по Омской области Сергей Картавенко.
Источник: ИА «Город55»