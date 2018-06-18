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Красивые номера «911» на омских авто проверит прокуратура

Красивые номера «911» на омских авто проверит прокуратура

18 июня 2018, 17:56
Фото: ИА «Город55»
Бизнесмен собрал целый автопарк с похожими номерами. Сам он объяснил это терпением, ГИБДД – случайностью, а областная прокуратура начала проверку.

Как сообщили ИА «Город55» в региональной прокуратуре, началась проверка законности выдачи регистрационных знаков для автотранспорта, принадлежащего омской службе эвакуации ООО «А 911». «Будет дана оценка правомерности действий органов ГИБДД», уточнили в прокуратуре.

По Омску можно увидеть разных форматов эвакуаторы с цифрами «911» на госномерах
ИА «Город55»

В парке компании есть не менее семи эвакуаторов, на номерах которых встречаются одинаковые цифры — «911», отличаются только буквы. Директор службы эвакуации Дмитрий Голозов ранее пояснял ИА «Город55», что за так называемыми красивыми номерами отстоял очередь в ГИБДД. «В порядке живой очереди стояли и ждали номера. Срок занимает не очень долгий — 20-30 дней», — делился предприниматель.

Также коррупцию отрицали в самой Госавтоинспекции. «Присвоение государственных знаков выполняется в федеральной интегрированной системе ГИБДД МВД России «случайным» путем при выполнении регистрационной операции и исключает коррупционную составляющую и возможность выдачи конкретного номера конкретному гражданину», — ответил на запрос ИА «Город55» главный госинспектор БДД по Омской области Сергей Картавенко.

Источник: ИА «Город55»

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