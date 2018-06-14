Суд совести: использовать ли в рекламе фото учительницы в купальнике

Перед руководителем омского рекламного агентства plus size Екатериной Бредовой встал серьезный моральный выбор: бизнес или человечность? Она первой опубликовала в Instagram фотографии учительницы истории Виктории Поповой в образе пин-ап-дивы, из-за чего последняя лишилась работы.
«Помогите, пожалуйста, советом, история разлетелась по всей России, и что делать, я не знаю, – пишет Екатерина в том же Instagram. – Ситуация зашла в тупик, фото в купальнике было сделано для видеоэкрана в центре города, формально по документам правами я на эти снимки обладаю, но чисто по-человечески Виктория просит не использовать фото. Мы не можем найти подходящую модель, и фото на экране должно появиться в ближайшее время. Это одна из лучших работ моего агентства! Как поступить?»
Пользователи соцсети по-разному отреагировали: одни советовали прислушаться к просьбе, другие – «идти только вперед». Предпринимательница пояснила, что все снимки, которые делают в процессе обучения, принадлежат ей и дублируются ученицам. «С другой стороны, ее понять можно, ведь человек просто в шоке от всего, столько навалилось», – добавила Бредова.
В разговоре с ИА «Город55» Екатерина уточнила, что сейчас обучение Виктории приостановлено – она не ходит на занятия, но формально из школы моделей не уходила. «Дальнейшее обучение Виктории под вопросом. Как она примет решение, так и будет. Ее не исключают из школы, все будет по обоюдному решению», – рассказала руководитель агентства.
ИА «Город55» сообщало, что 26-летняя учительница истории, помимо преподавания в школе, начала обучение в модельном агентстве. Фотографии в купальнике увидели родители подростков и пожаловались руководству школы. Виктории пришлось уйти. В мэрии Омска посчитали, что своим поступком девушка «уронила имидж» школы и профессии, а региональное Минобразования, наоборот, предложило ей вернуться на работу. История омички вызвала широкий резонанс по всей России и не только. В соцсетях педагоги устроили флешмоб #УчителяТожеЛюди, публикуя свои снимки в купальниках. В опросе мнений горожан одни назвали общество «ханжеским» с двойной моралью, другие осудили поступок омички.
Источник: ИА «Город55»
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