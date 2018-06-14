Суд совести: использовать ли в рекламе фото учительницы в купальнике

«Помогите, пожалуйста, советом, история разлетелась по всей России, и что делать, я не знаю, – пишет Екатерина в том же Instagram. – Ситуация зашла в тупик, фото в купальнике было сделано для видеоэкрана в центре города, формально по документам правами я на эти снимки обладаю, но чисто по-человечески Виктория просит не использовать фото. Мы не можем найти подходящую модель, и фото на экране должно появиться в ближайшее время. Это одна из лучших работ моего агентства! Как поступить?»