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Суд совести: использовать ли в рекламе фото учительницы в купальнике

Суд совести: использовать ли в рекламе фото учительницы в купальнике

14 июня 2018, 16:40
Фото: instagram/katuushhaa
Снимки, из-за которых омская учительница лишилась работы, должны были появиться в рекламном ролике.
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Перед руководителем омского рекламного агентства plus size Екатериной Бредовой встал серьезный моральный выбор: бизнес или человечность? Она первой опубликовала в Instagram фотографии учительницы истории Виктории Поповой в образе пин-ап-дивы, из-за чего последняя лишилась работы.

«Помогите, пожалуйста, советом, история разлетелась по всей России, и что делать, я не знаю, пишет Екатерина в том же Instagram. Ситуация зашла в тупик, фото в купальнике было сделано для видеоэкрана в центре города, формально по документам правами я на эти снимки обладаю, но чисто по-человечески Виктория просит не использовать фото. Мы не можем найти подходящую модель, и фото на экране должно появиться в ближайшее время. Это одна из лучших работ моего агентства! Как поступить?»

Пользователи соцсети по-разному отреагировали: одни советовали прислушаться к просьбе, другие – «идти только вперед». Предпринимательница пояснила, что все снимки, которые делают в процессе обучения, принадлежат ей и дублируются ученицам. «С другой стороны, ее понять можно, ведь человек просто в шоке от всего, столько навалилось», добавила Бредова.

В разговоре с ИА «Город55» Екатерина уточнила, что сейчас обучение Виктории приостановлено – она не ходит на занятия, но формально из школы моделей не уходила. «Дальнейшее обучение Виктории под вопросом. Как она примет решение, так и будет. Ее не исключают из школы, все будет по обоюдному решению», рассказала руководитель агентства.

ИА «Город55» сообщало, что 26-летняя учительница истории, помимо преподавания в школе, начала обучение в модельном агентстве. Фотографии в купальнике увидели родители подростков и пожаловались руководству школы. Виктории пришлось уйти. В мэрии Омска посчитали, что своим поступком девушка «уронила имидж» школы и профессии, а региональное Минобразования, наоборот, предложило ей вернуться на работу. История омички вызвала широкий резонанс по всей России и не только. В соцсетях педагоги устроили флешмоб #УчителяТожеЛюди, публикуя свои снимки в купальниках. В опросе мнений горожан одни назвали общество «ханжеским» с двойной моралью, другие осудили поступок омички.

Источник: ИА «Город55»

Мы предлагаем нашим читателям пройти опрос, расположенный ниже, тоже задумавшись: стоит ли использовать спорные фото в рекламе?

Стоит ли использовать спорные фото в рекламе?
#Новости#Общество#Опросы#Омск сегодня
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