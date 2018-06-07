ПП-7 проверили после массовых заявлений на увольнение

Прокуратура завершила рассмотрение обращения сотрудников пассажирского предприятия № 7. Они жаловались, что практически весь коллектив принуждают писать заявления на увольнение по собственному желанию с последующим переводом на ПП-8. Сотрудники не были готовы к неожиданной реорганизации ПАТП и опасались, что попросту потеряют работу, а также были не согласны с условиями труда на новом месте. Авторы обращения просили проверить законность действий руководства.
«Факты давления не подтвердились. Были проверены документы, заявления работников, соглашения с работодателем на перевод», – рассказали ИА «Город55» в прокуратуре.
Вместе с тем нашли другие нарушения трудового законодательства: простой работников, несоблюдение порядка информирования службы занятости, а также задержка выплат. За это директор ПП-7 Иван Дробный получил представление.
«Прокуратурой Советского округа Омска несено представление о выплате 270 работникам компенсации при увольнении за май в размере 4,4 млн рублей. На данный момент задолженность погашена», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, аналогичное обращение работники ПП-7 подавали в трудовую инспекцию. Там тоже окончили проверку.
«Фактов принуждения к увольнению не установлено. 23 сотрудника уволились в связи с переводом на ПП-8 на основании личных заявлений. 17 человек отказались увольняться. В отношении них введен простой (сотрудники находились на работе, но фактически не были заняты прямыми обязанностями. – Прим. ред.) по вине работодателя, который оплачивается в размере 2/3 от среднего заработка. Таким образом, нарушений трудового законодательства не выявлено», – сообщили ИА «Город55» в региональной трудинспекции.
Напомним, с 4 мая на городских пассажирских предприятиях стали проводить собрания с коллективами и уговаривать писать заявления на увольнение по собственному желанию в связи с переводом на ПП-8. При этом власти старательно не афишировали грядущие изменения, но без скандала не обошлось. С 13 мая большую часть сотрудников ПП-4, ПП-7 и ПАТП-2 по решению мэрии все же перевели в ПП-8. Также ПП-8 взяло в аренду весь подвижной состав трех других пассажирских предприятий и, по сути, стало единственным муниципальным перевозчиком, не считая электротранспорта.
Источник: ИА «Город55»