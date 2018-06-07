ПП-7 проверили после массовых заявлений на увольнение

Напомним, с 4 мая на городских пассажирских предприятиях стали проводить собрания с коллективами и уговаривать писать заявления на увольнение по собственному желанию в связи с переводом на ПП-8. При этом власти старательно не афишировали грядущие изменения, но без скандала не обошлось. С 13 мая большую часть сотрудников ПП-4, ПП-7 и ПАТП-2 по решению мэрии все же перевели в ПП-8. Также ПП-8 взяло в аренду весь подвижной состав трех других пассажирских предприятий и, по сути, стало единственным муниципальным перевозчиком, не считая электротранспорта.