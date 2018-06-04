Город55
ГлавноеВсе новости
ПАТП №4 задолжало работникам 10 млн рублей

ПАТП №4 задолжало работникам 10 млн рублей

4 июня 2018, 13:37
Фото: ИА «Город55»
Около полутысячи сотрудников автобусного парка не получали зарплату.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, ведомство проверило работу муниципального пассажирского предприятия № 4. Выяснилось, что организация не выплатила в нужный срок зарплату: долги за май 2018 года перед 448 работниками составили более 10 млн рублей.

«За это время не вся заработная плата была выплачена своевременно, в том числе при увольнении сотрудников (при переходе в ПП-8, - прим. ред.)», - пояснили в прокуратуре.

Директору ПАТП-4 Александру Вялкову внесли представление, а также возбудили административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

«В результате принятого комплекса мер задолженность погашена в полном объеме, трудовые права работников восстановлены», – заключили в ведомстве.

При этом напомним, что с 13 мая большую часть сотрудников ПП-4, а также ПП-7 и ПАТП-2 по решению мэрии перевели на работу в ПП-8. Всего около 1800 человек. Также ПП-8 взяло в аренду весь подвижной состав трех других пассажирских предприятий, и, по сути, стало единственным муниципальным перевозчиком, не считая электротранспорта.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#ПАТП#Автобусы#Департамент транспорта мэрии Омска#Экономика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18