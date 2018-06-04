ПАТП №4 задолжало работникам 10 млн рублей

При этом напомним, что с 13 мая большую часть сотрудников ПП-4, а также ПП-7 и ПАТП-2 по решению мэрии перевели на работу в ПП-8. Всего около 1800 человек. Также ПП-8 взяло в аренду весь подвижной состав трех других пассажирских предприятий, и, по сути, стало единственным муниципальным перевозчиком, не считая электротранспорта.