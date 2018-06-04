ПАТП №4 задолжало работникам 10 млн рублей

Как рассказали в прокуратуре Омской области, ведомство проверило работу муниципального пассажирского предприятия № 4. Выяснилось, что организация не выплатила в нужный срок зарплату: долги за май 2018 года перед 448 работниками составили более 10 млн рублей.
«За это время не вся заработная плата была выплачена своевременно, в том числе при увольнении сотрудников (при переходе в ПП-8, - прим. ред.)», - пояснили в прокуратуре.
Директору ПАТП-4 Александру Вялкову внесли представление, а также возбудили административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).
«В результате принятого комплекса мер задолженность погашена в полном объеме, трудовые права работников восстановлены», – заключили в ведомстве.
При этом напомним, что с 13 мая большую часть сотрудников ПП-4, а также ПП-7 и ПАТП-2 по решению мэрии перевели на работу в ПП-8. Всего около 1800 человек. Также ПП-8 взяло в аренду весь подвижной состав трех других пассажирских предприятий, и, по сути, стало единственным муниципальным перевозчиком, не считая электротранспорта.
Источник: ИА «Город55»