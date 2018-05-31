На волне пожара в «Зимней вишне» в Омске решили закрыть еще один комплекс

Сегодня, 31 мая, в Центральном районном суде закончили рассмотрение иска к развлекательному комплексу «Куб» с лазертагом и квеструмом, расположенными на улице Барнаульской. Его, напомним, подала прокуратура на основании информации МЧС. Ведомство массово проверяло торговые и развлекательные центры в связи с трагическим ЧП в «Зимней вишне» в Кемерово.
В омском «Кубе» спасатели нашли нарушения пожарной безопасности. Руководство комплекса смогло их устранить за время судебного процесса, но помимо этого выяснилось, что компания работала не по нормам земельного законодательства. Как пояснили в суде, у нее не было разрешения на ввод в эксплуатацию, и прокуратура уточнила иск.
«Требования удовлетворены. Вынесено решение о том, чтобы признать деятельность ответчиков незаконной и запретить им осуществлять эксплуатацию объекта до устранения нарушений», - сообщили ИА «Город55» в Центральном суде.
У ответчика есть месяц на обжалование решения.
Источник: ИА «Город55»