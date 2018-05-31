На волне пожара в «Зимней вишне» в Омске решили закрыть еще один комплекс

В омском «Кубе» спасатели нашли нарушения пожарной безопасности. Руководство комплекса смогло их устранить за время судебного процесса, но помимо этого выяснилось, что компания работала не по нормам земельного законодательства. Как пояснили в суде, у нее не было разрешения на ввод в эксплуатацию, и прокуратура уточнила иск.