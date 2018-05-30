Рэпер из 25/17 заявил о массовом пьянстве в Омской области

В частности музыкант описал главный, по его мнению, досуг населения омского города:
«Главным развлечением там является пьянство, причем им занимаются представители всех слоев населения, всех возрастов. Я не знаю, что там делает молодежь. Там был кинотеатр, но и его закрыли».
Также Андрей Позднухов припомнил ужасающие истории из жизни тарской больницы, где работает жена его друга и постоянно сталкивается с избитыми и ранеными пациентами, которых доставляет скорая помощь:
«А один раз человека привезли с отрубленными руками. Это было на Пасху».
На вопрос Дудя о том, «не стремно» ли приезжать в Тару, Позднухов ответил, что сейчас молодежь его может и не узнать, но он не боится ходить по улицам в любое время суток.
Источник: ИА «Город55»