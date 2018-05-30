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Рэпер из 25/17 заявил о массовом пьянстве в Омской области

Рэпер из 25/17 заявил о массовом пьянстве в Омской области

30 мая 2018, 12:58
Фото: скриншот с видео YouTube-канала вДудь
Основатель и участник омской музыкальной группы «25/17» Андрей Позднухов, известный также как Бледный, дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о жизни в городе Тара.

В частности музыкант описал главный, по его мнению, досуг населения омского города:

«Главным развлечением там является пьянство, причем им занимаются представители всех слоев населения, всех возрастов. Я не знаю, что там делает молодежь. Там был кинотеатр, но и его закрыли».

Также Андрей Позднухов припомнил ужасающие истории из жизни тарской больницы, где работает жена его друга и постоянно сталкивается с избитыми и ранеными пациентами, которых доставляет скорая помощь:

«А один раз человека привезли с отрубленными руками. Это было на Пасху».

На вопрос Дудя о том, «не стремно» ли приезжать в Тару, Позднухов ответил, что сейчас молодежь его может и не узнать, но он не боится ходить по улицам в любое время суток.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Пьянство#Омская область#Видео#Культура
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