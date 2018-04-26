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Не уберегли: что стало с дореволюционным домом на Сажинской

Не уберегли: что стало с дореволюционным домом на Сажинской

26 апреля 2018, 13:15
Фото: Ирина Любых / "Город55"
Символично, что за столетнее здание тоже устроили «революцию», пусть и локальную. Только она не удалась.

Официально одноэтажный деревянный дом на улице Сажинской, 35, маленькой улочке за Музыкальным театром, был построен в 1917 году. Но историки уверены, что ему не меньше 120 лет. В 2018 году закончилась его история: дом разбирают на стройматериалы, адрес перестанет существовать.

Снос дома начали накануне, 25 апреля. За одно утро рабочие разобрали крышу, к вечеру сняли резные двери и обнесли дом деревянным ограждением. Теперь на воротах крупная надпись, сделанная красным баллончиком: «Стой. Вход запрещен. Опасно для жизни. Демонтаж дома».

Ранее начальник строительного участка ООО «Аэробус» Сергей Шестаков пояснял, что дом будет разбираться аккуратно и постепенно. Оплата рабочих минимальна, зато весь материал достается компании в качестве компенсации. «На этот брус покупателя еще нет. А брус хороший. Вообще, дому еще стоять и стоять. Только крышу перестелить. Видимо, кому-то эта земля уже обещана», - делился строитель.

Напомним, ИА «Город55» подробно рассказывал, как на протяжении около десяти лет спасти дом пытались жильцы, теперь уже бывшие, а также историки. На другой стороне оказалась городская администрация. За противостоянием наблюдали десятки камер СМИ.

Дело в том, что в 2007 году мэрия объявила здание аварийным, жить в доме, по заверениям экспертов, было опасно. Семье Суворовых - многодетной матери с четырьмя взрослыми детьми – предложили сначала переехать в другое жилье на улице Гашека, а затем - принять 2,56 млн рублей компенсации.

Но омичи отказались и от квартиры, и от денег и попытались оспорить решение об аварийности в суде. Семья считает, что властям нужен дорогостоящий участок под домом, который жители не оформили в собственность. Омичи подозревают, что на землю претендует омская таможня, расположенная через дорогу.

Историки, в свою очередь, защищали культурную ценность объекта. Это была целая усадьба настоятеля церкви из двух домов и ряда церковных служб. Но Минкульт отказал в просьбе включить их в список вновь выявленных объектов исторического наследия. Первый из этих домов – некогда под номером 33 – тоже снесли как аварийный еще месяц назад. Его обломки до сих пор громоздятся во дворе.

Источник: ИА «Город55»

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