Не уберегли: что стало с дореволюционным домом на Сажинской

Историки, в свою очередь, защищали культурную ценность объекта. Это была целая усадьба настоятеля церкви из двух домов и ряда церковных служб. Но Минкульт отказал в просьбе включить их в список вновь выявленных объектов исторического наследия. Первый из этих домов – некогда под номером 33 – тоже снесли как аварийный еще месяц назад. Его обломки до сих пор громоздятся во дворе.