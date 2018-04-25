Строители все-таки начали снос столетнего дома на Сажинской

Сегодня, 25 апреля, начался снос дома 1917 года постройки на улице Сажинской, 35, за Музыкальным театром. Его прежние обитатели - семья Суворовых - последние десять лет пытались отстоять жилище. Также их поддержали историки, объявив, что здание является частью усадьбы священнослужителя и несет культурную ценность. Однако, по данным городской администрации, дом стал опасен, и его признали аварийным.
"Нам отказали в ходатайстве о наложении обеспечительных мер на дом на время, пока мы обжалуем решение о его аварийности. Строители начали демонтаж кровли, хотя внутри еще остались кое-какие вещи", - рассказал ИА "Город55" Степан Суворов.
При этом днем ранее омичам давали еще двое суток на то, чтобы вывезти оставшиеся вещи. Но уже тогда молодой человек отмечал, если строителям "дадут команду", те начнут разбор, несмотря на договоренности с бывшими жильцами.
"Вообще, дому еще стоять и стоять. Только крышу перестелить. Видимо, кому-то эта земля уже обещана", - высказывался начальник участка ООО "Аэробус" Сергей Шестаков, когда накануне приезжал осмотреть объект, который ему предстоит разбирать.
ИА "Город55" уже подробно рассказывал, конфликт состоит в том, что многодетная мать Лариса Суворова с четырьмя взрослыми детьми не согласна с аварийностью дома. Она подозревает, что властям нужен дорогостоящий земельный участок под ним. В городской администрации уверяют, что дом непригоден для проживания. Власти настаивают, чтобы омичи приняли 2,65 млн рублей компенсации и освободили жилье, которое пойдет под снос. Кульминация противостояния состоялась 20 апреля под наблюдением десятка камер журналистов. Тогда жильцам дали отсрочку, чтобы освободить жилье. Приступить к демонтажу должны были в понедельник, 23 апреля. С тех пор бывшие жильцы с опаской ждали появления строителей.
Источник: ИА "Город55"