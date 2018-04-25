Строители все-таки начали снос столетнего дома на Сажинской

ИА "Город55" уже подробно рассказывал, конфликт состоит в том, что многодетная мать Лариса Суворова с четырьмя взрослыми детьми не согласна с аварийностью дома. Она подозревает, что властям нужен дорогостоящий земельный участок под ним. В городской администрации уверяют, что дом непригоден для проживания. Власти настаивают, чтобы омичи приняли 2,65 млн рублей компенсации и освободили жилье, которое пойдет под снос. Кульминация противостояния состоялась 20 апреля под наблюдением десятка камер журналистов. Тогда жильцам дали отсрочку, чтобы освободить жилье. Приступить к демонтажу должны были в понедельник, 23 апреля. С тех пор бывшие жильцы с опаской ждали появления строителей.