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Украденный гараж сдали в ломбард в Омске

22 августа 2017, 17:12
Подозреваемый задержан.

Накануне, 21 августа около 18:30 часов сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пропажу гаража в одном из кооперативов в Кировском округе.

Украденный гаражный бокс был найден в ближайшем пункте приема металла. Как выяснили сотрудники Росгвардии, 26-летний подозреваемый воспользовался чужим паспортом, потерянным владельцем еще в 2003 году.

Несмотря на несоответствие предъявленных документов личности клиента, работники ломбарда приняли металлический гараж, заплатив за него более 20 тысяч рублей.

Силовикам удалось выяснить место жительство подозреваемого, где он и был задержан, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Фото: uvoomsk.ru
Источник: ИА «Город55»

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