Украденный гараж сдали в ломбард в Омске

Накануне, 21 августа около 18:30 часов сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пропажу гаража в одном из кооперативов в Кировском округе.
Украденный гаражный бокс был найден в ближайшем пункте приема металла. Как выяснили сотрудники Росгвардии, 26-летний подозреваемый воспользовался чужим паспортом, потерянным владельцем еще в 2003 году.
Несмотря на несоответствие предъявленных документов личности клиента, работники ломбарда приняли металлический гараж, заплатив за него более 20 тысяч рублей.
Силовикам удалось выяснить место жительство подозреваемого, где он и был задержан, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
Фото: uvoomsk.ru
Источник: ИА «Город55»