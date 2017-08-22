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Уголовное дело в отношении полковника омского МВД расследует СК

22 августа 2017, 15:56
Идет служебная проверка.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России пo Омской области, который подозревается в незаконной добыче водных биологических ресурсов (п. «б» ч.1 cт.256 УК РФ).

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», материалы проверки регионального управления ФСБ РФ по факту задержания полковника, занимающего пост заместителя начальника СУ УМВД Омской области, были переданы в региональное СУ СК РФ в конце июля 2017 года.

Согласно версии следствия, подозреваемый в июле 2017 года нa реке Иртыш с помощью самоходного плавающего средства (лодка «Обь») и запрещенного орудия ловли (сплавная сеть из лески) незаконно отловил 154 штуки стерляди, причинив государству ущерб в размере 64,5 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено пo материалам, которые предоставило УФСБ России по Омской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

К настоящему времени изъяты вещественные доказательства, проводятся следственные действия, направленные нa установление обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело расследуется Первым отделом пo расследованию особо важных дел СУ СК РФ пo Омской области.

По данному факту УМВД России по Омской области проводит служебную проверку, если вина полковника будет доказана, то из органов внутренних дел он будет уволен, а непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.


Фото: omsk.sledcom.ru
Источник: ИА «Город55»

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