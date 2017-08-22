МЧС устроило в Омске пожарный салют

Сотрудники МЧС с помощью безопасного красителя и пожарных рукавов на несколько минут устроили для гостей мероприятия необычное развлечение. Так, после Гимна РФ три цветных фонтана взмыли в небо, создав картину Государственного флага из воды, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.