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МЧС устроило в Омске пожарный салют

22 августа 2017, 14:27
В рамках Дня флага.

На прошедшем празднике, посвященному Дню Государственного флага РФ, сотрудники МЧС подарили омичам водное шоу цвета триколор, а также продемонстрировали «пожарный салют».

Сотрудники МЧС с помощью безопасного красителя и пожарных рукавов на несколько минут устроили для гостей мероприятия необычное развлечение. Так, после Гимна РФ три цветных фонтана взмыли в небо, создав картину Государственного флага из воды, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.


Напомним, что в 17:00 на площади около строительного рынка «Южный» начнутся показательные выступления по силовому экстриму, а также оригинальный флэшмоб, участие в котором примут владельцы автомобилей белого, синего и красного цветов.


Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»

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