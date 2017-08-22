МЧС устроило в Омске пожарный салют

На прошедшем празднике, посвященному Дню Государственного флага РФ, сотрудники МЧС подарили омичам водное шоу цвета триколор, а также продемонстрировали «пожарный салют».
Сотрудники МЧС с помощью безопасного красителя и пожарных рукавов на несколько минут устроили для гостей мероприятия необычное развлечение. Так, после Гимна РФ три цветных фонтана взмыли в небо, создав картину Государственного флага из воды, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Напомним, что в 17:00 на площади около строительного рынка «Южный» начнутся показательные
Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»