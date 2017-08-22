Город55
ГлавноеВсе новости

История о шлюхах взволновала Омск

22 августа 2017, 12:58
История о шлюхах взволновала Омск

В Омске на здании «Пятого театра» появилась вывеска премьеры нового спектакля по пьесе Валерия Шергина, взволновавшая горожан. Всё бы ничего, но бурному обсуждению в сети подверглось название постановки, которое изначально, по мнению многих, ставит под сомнение содержание спектакля.


«ShЛЮхИ – Не оGоНЬ» - то самое название, возмутившее омичей не только смешением русского языка с иностранными буквами, но и самим фактом наличия «shЛЮх» в театре.


В комментариях к фотографии, размещенной в группе vk.com/omsk_live, некоторые пользователи порицают такое название спектакля, которое не вяжется у них с пониманием высокого мира театра и искусства, приводя в пример Эмиля Золя, сумевшего обойти в названии подобные слова.


Тем не менее, некоторые склоняются к мнению, что оценивать надо не вывеску, а саму пьесу. Несмотря на неоднозначное название, автор одного из комментариев сообщает, что спектакль раскрывает одну из реалий современности, и не культивирует, а, напротив, порицает продажность.


«В пьесе нет мужчин, лишь мужские голоса в телефонной трубке. И пять героинь – жительниц спальных районов, для которых главное развлечение – шопинг, а главная цель – устроиться так, чтобы ничего не делать, но иметь все, что необходимо для красивой жизни: «В мире столько способов зарабатывать, не работая…» Вранье, глупость, неумение отвечать за свои поступки – «джентльменский» набор современной гламурной барышни. Но при всей своей одноклеточности, страдают они по-настоящему. И по-своему, на примитивном уровне, пытаются понять: зачем мы живем? А что после?» - так описывает сюжет спектакля «Пятый театр».


Фото: vk.com/5theatre
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Афиша#Театр#Главное#Отдых#Город#Культура
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20