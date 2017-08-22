История о шлюхах взволновала Омск

В Омске на здании «Пятого театра» появилась вывеска премьеры нового спектакля по пьесе Валерия Шергина, взволновавшая горожан. Всё бы ничего, но бурному обсуждению в сети подверглось название постановки, которое изначально, по мнению многих, ставит под сомнение содержание спектакля.
«ShЛЮхИ – Не оGоНЬ» - то самое название, возмутившее омичей не только смешением русского языка с иностранными буквами, но и самим фактом наличия «shЛЮх» в театре.
В комментариях к фотографии, размещенной в группе
Тем не менее, некоторые склоняются к мнению, что оценивать надо не вывеску, а саму пьесу. Несмотря на неоднозначное название, автор одного из комментариев сообщает, что спектакль раскрывает одну из реалий современности, и не культивирует, а, напротив, порицает продажность.
«В пьесе нет мужчин, лишь мужские голоса в телефонной трубке. И пять героинь – жительниц спальных районов, для которых главное развлечение – шопинг, а главная цель – устроиться так, чтобы ничего не делать, но иметь все, что необходимо для красивой жизни: «В мире столько способов зарабатывать, не работая…» Вранье, глупость, неумение отвечать за свои поступки – «джентльменский» набор современной гламурной барышни. Но при всей своей одноклеточности, страдают они по-настоящему. И по-своему, на примитивном уровне, пытаются понять: зачем мы живем? А что после?» - так описывает сюжет спектакля «Пятый театр».