Движение транспорта в центре Омска организовано по-новому

Отмечается, что Красный Путь является магистральной улицей, главная задача которой заключается в обеспечении автомобильного потока с минимальными задержками. Поэтому в утренние часы-пик продолжительность горения зеленого сигнала была увеличена на 5 секунд для движения транспорта по Красному Пути в сторону центра города.