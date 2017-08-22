Движение транспорта в центре Омска организовано по-новому

В Омске продолжается оптимизация режима работы светофоров. Так, претерпела изменения схема движения в Центральном округе Омска на улице Красный Путь.
На пересечении улиц Красный Путь и Березовая была увеличена продолжительность горения зеленого сигнала светофора в связи с завершением сезона отпусков, поскольку это время традиционно характеризуется увеличением интенсивности транспортного потока, сообщает пресс-служба администрации Омска.
Отмечается, что Красный Путь является магистральной улицей, главная задача которой заключается в обеспечении автомобильного потока с минимальными задержками. Поэтому в утренние часы-пик продолжительность горения зеленого сигнала была увеличена на 5 секунд для движения транспорта по Красному Пути в сторону центра города.
Для оценки эффективности выполненной корректировки этого светофора специалистами будет выполняться мониторинг дорожной ситуации.
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Источник: ИА «Город»