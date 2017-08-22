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Более 75% омичей умирают именно от этого

22 августа 2017, 10:56
«Черная» статистика.

По итогам первого полугодия 2017 года на территории Омской области наряду с миграционной убылью наблюдается и естественная убыль населения, которая составила почти 2 тысяч человек, согласно данным, опубликованным Омскстатом.

Так, в период с января по июнь 2017 года в Омской области зафиксировано 13257 умерших и 11265 родившихся, за аналогичный показатель 2016 года число родившихся составляло 13136 человек.

Что касается причин смертности, то 41,9% приходится на болезни системы кровообращения, 14% на новообразования, 5,5% на болезни органов дыхания, 4,1% на болезни органов пищеварения, 2,1% на инфекционные и паразитарные болезни, 8,2% на внешние причины смерти. На все эти причины приходится более 75% смертей на территории региона.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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