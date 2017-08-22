Более 75% омичей умирают именно от этого

Что касается причин смертности, то 41,9% приходится на болезни системы кровообращения, 14% на новообразования, 5,5% на болезни органов дыхания, 4,1% на болезни органов пищеварения, 2,1% на инфекционные и паразитарные болезни, 8,2% на внешние причины смерти. На все эти причины приходится более 75% смертей на территории региона.