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30 современных автобусов появятся в Омске до конца года

22 августа 2017, 11:35
30 современных автобусов появятся в Омске до конца года

До конца 2017 года парк общественного транспорта Омска пополнится 30 новыми автобусами.

Мэрия города объявила 16 электронных аукционов на приобретение подвижного состава в лизинг, по результатам которого будет определен поставщик новых транспортных средств на сумму почти 75 миллионов рублей.

Главные требования к автобусам – наличие современных электронных средств таких, как внутрисалонное световое табло, навигационное оборудование и автоматическая коробка передач с экономичным дизельным двигателем. Заявленная вместимость автобусов – не менее 64 пассажиров, сообщает пресс-служба администрации города Омска.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Транспорт#Недвижимость#Общество
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