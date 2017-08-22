30 современных автобусов появятся в Омске до конца года

До конца 2017 года парк общественного транспорта Омска пополнится 30 новыми автобусами.
Мэрия города объявила 16 электронных аукционов на приобретение подвижного состава в лизинг, по результатам которого будет определен поставщик новых транспортных средств на сумму почти 75 миллионов рублей.
Главные требования к автобусам – наличие современных электронных средств таких, как внутрисалонное световое табло, навигационное оборудование и автоматическая коробка передач с экономичным дизельным двигателем. Заявленная вместимость автобусов – не менее 64 пассажиров, сообщает пресс-служба администрации города Омска.
Источник: ИА «Город55»