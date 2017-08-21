За дискриминацию со стороны работодателя омичка получила 50 тысяч

В апреле 2017 года женщина по направлению от Центра занятости населения пришла устраиваться на вакантную должность диспетчера в ОАО «Сибирский хлеб». Но в трудоустройстве ей было отказано, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.