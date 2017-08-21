За дискриминацию со стороны работодателя омичка получила 50 тысяч

Кировский районный суд города Омска признал вину ОАО «Сибирский хлеб» в дискриминации по отношению к местной жительнице и назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
В апреле 2017 года женщина по направлению от Центра занятости населения пришла устраиваться на вакантную должность диспетчера в ОАО «Сибирский хлеб». Но в трудоустройстве ей было отказано, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.
Руководство предприятия объяснило отрицательный ответ удаленностью места жительства соискательницы от территории предприятия, что является нарушением статьи 37 Конституции РФ и статьи 3 Трудового кодекса РФ, которые гласят, что каждый имеет право на труд независимо от расовой принадлежности, религии, внешнего облика и места жительства в том числе.
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Источник: ИА «Город55»