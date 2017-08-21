Владимир Путин выступил на сцене джазового фестиваля в Коктебеле

Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Крыму посетил международный джазовый фестиваль в Коктебеле Koktebel Jazz Party, который проходит уже 15-й год подряд. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Девизом в 2017 году фестиваля стала строчка из песни «На том же месте – тот же джаз».
Владимир Путин приветствовал гостей фестиваля со сцены, сказав, что «такой замечательный фестиваль» проходит уже 15 лет, с 2003 года: «здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов, наших друзей».
Президент России отметил, что музыка — настоящий международный язык, такой как эсперанто, «который не требует перевода, он объединяет людей».
Фото, видео: kremlin.ru
Источник: ИА «Город55»