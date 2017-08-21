Владимир Путин выступил на сцене джазового фестиваля в Коктебеле

Девизом в 2017 году фестиваля стала строчка из песни «На том же месте – тот же джаз».



Владимир Путин приветствовал гостей фестиваля со сцены, сказав, что «такой замечательный фестиваль» проходит уже 15 лет, с 2003 года: «здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов, наших друзей».