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Владимир Путин выступил на сцене джазового фестиваля в Коктебеле

21 августа 2017, 12:57
Международный фестиваль.

Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Крыму посетил международный джазовый фестиваль в Коктебеле Koktebel Jazz Party, который проходит уже 15-й год подряд. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Девизом в 2017 году фестиваля стала строчка из песни «На том же месте – тот же джаз».

Владимир Путин приветствовал гостей фестиваля со сцены, сказав, что «такой замечательный фестиваль» проходит уже 15 лет, с 2003 года: «здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов, наших друзей».

Президент России отметил, что музыка — настоящий международный язык, такой как эсперанто, «который не требует перевода, он объединяет людей».


Фото, видео: kremlin.ru
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Музыка#Политика
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