В Омске следователь пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей

В Омске перед судом предстанет экс-следователь полиции, который обвиняется в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.
Следственные органы СК РФ пo Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении Павла Юрченко, который ранее занимался расследованием преступлений в бюджетной и предпринимательской сферах СУ УМВД России пo Омской области. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст.290 УК РФ.
Согласно данным следствия, во время расследования уголовного дела о совершении неправомерных действий при банкротстве экс-следователь получил от адвоката обвиняемого 1,5 млн рублей за избрание меры пресечения, которая не связана с лишением свободы, а также за невозбуждение других уголовных дел.
Передача денег осуществлялась под контролем сотрудников службы собственной безопасности УМВД России пo Омской области, куда обратился адвокат обвиняемого. Следователь после возбуждения уголовного дела из органов внутренних дел был уволен за совершения проступка, который порочит честь сотрудника полиции.
Экс-полицейский вины не признал, тем не менее, следствие собрало достаточную доказательную базу, в настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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Источник: ИА «Город55»