В Омске следователь пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей

Согласно данным следствия, во время расследования уголовного дела о совершении неправомерных действий при банкротстве экс-следователь получил от адвоката обвиняемого 1,5 млн рублей за избрание меры пресечения, которая не связана с лишением свободы, а также за невозбуждение других уголовных дел.