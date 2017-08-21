В Антарктиде обнаружили НЛО размером с 12-этажный дом

О загадочной находке на ледовом континенте миру сообщил (а точнее напомнил) нижнетагильский интернет-журналист и уфолог
Снимок неопознанного металлического (как считает уфолог) объекта ромбовидной формы можно найти на карте по координатам 72°32'41.03"S,68°20'1.84"E. Судя по всему, находится «тарелка» в Антарктиде довольно давно – камеры НАСА запечатлевали на фото объект на протяжении многих лет, начиная с 2012 года.
Валентин добавляет, что среди уфологов считается, будто именно ромбовидные НЛО принято относить к враждебным, хотя он сам так не думает. В своём блоге автор находки задается вопросами, а что будет, если НЛО изучить на месте? Не станет ли это причиной войны с внеземной цивилизацией? На этот вопрос ответа пока не последовало.
Заметим, что и Омск примерно также тесно связан с сообщениями об НЛО, как и Антарктида. У нас, правда, они (тарелки) больше присутствуют в небе, чем на земле. Очевидцы часто
Фото тарелки в Антарктиде: cont.ws/@valentindeg
Источник: ИА «Город55»