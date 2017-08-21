Город55
ГлавноеВсе новости

В Антарктиде обнаружили НЛО размером с 12-этажный дом

21 августа 2017, 18:02
Оттаял…

О загадочной находке на ледовом континенте миру сообщил (а точнее напомнил) нижнетагильский интернет-журналист и уфолог Валентин Дегтерёв. Житель Урала случайно обнаружил некий объект, размером с 12-этажный дом, схожий по описанию с НЛО, на картах Google Earth.

Снимок неопознанного металлического (как считает уфолог) объекта ромбовидной формы можно найти на карте по координатам 72°32'41.03"S,68°20'1.84"E. Судя по всему, находится «тарелка» в Антарктиде довольно давно – камеры НАСА запечатлевали на фото объект на протяжении многих лет, начиная с 2012 года.


Валентин добавляет, что среди уфологов считается, будто именно ромбовидные НЛО принято относить к враждебным, хотя он сам так не думает. В своём блоге автор находки задается вопросами, а что будет, если НЛО изучить на месте? Не станет ли это причиной войны с внеземной цивилизацией? На этот вопрос ответа пока не последовало.


Заметим, что и Омск примерно также тесно связан с сообщениями об НЛО, как и Антарктида. У нас, правда, они (тарелки) больше присутствуют в небе, чем на земле. Очевидцы часто наблюдают их среди облаков. Скептики же считают подобные сообщения всего лишь плодом не в меру разыгравшегося воображения.



Фото тарелки в Антарктиде: cont.ws/@valentindeg
Источник: ИА «Город55»

#Технологии#Наука#Новости
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20