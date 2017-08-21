В Антарктиде обнаружили НЛО размером с 12-этажный дом



Валентин добавляет, что среди уфологов считается, будто именно ромбовидные НЛО принято относить к враждебным, хотя он сам так не думает. В своём блоге автор находки задается вопросами, а что будет, если НЛО изучить на месте? Не станет ли это причиной войны с внеземной цивилизацией? На этот вопрос ответа пока не последовало.