Соцсети: грузоперевозчик ПЭК теряет и ломает груз клиентов

Аналогичная история произошла в июне текущего года. Мужчина обратился в «Альтернативную службу доставки» (АСД) и заказал перевозку из Москвы в Волгодонск элитного дивана, стоимость которого составляла семь тысяч долларов. Для сохранности груза клиент купил деревянный короб, который не спас мебель от повреждения. Был причинен ущерб на несколько десятков тысяч рублей. Когда мужчина потребовал выплаты компенсации, оказалось, что АСД передал заказ другому грузоперевозчику – ООО «ПЭК». Там ответили, что заплатят семь тысяч долларов за порчу дивана. Потом выяснилось, что ПЭК оценил стоимость мебели в 100 рублей. Дело дошло до суда. Юристы не исключают, что компания могла намеренно заниматься мошенничеством, пишет Ура.ру.