Соцсети: грузоперевозчик ПЭК теряет и ломает груз клиентов

В Интернете набирает обороты скандал, который связан с грузоперевозчиком «Первая экспедиционная компания» (ПЭК). В соцсетях опубликованы фотографии с изображением поврежденного борта прицепа фуры с надписью «ПЭК: доставляем сборный груз», из которого выпадает содержимое кузова.
Как пишет издание Bel.ru, многих пользователей возмутили фотографии, сразу ставшие новым интернет-мемом, – пользователи сравнивают перевозчика с «Почтой России» и предлагают поделиться историями подобных случаев. Компания между тем позиционирует себя как крупнейшее в РФ предприятие, которое занимается доставкой сборных грузов.
По словам пользователя «ВКонтакте» Вероники Ужаковой, в 2016 году ПЭК не доставила в место назначения корма весом в 50 килограммов. При этом компания отказалась возвращать полную стоимость груза, которая составляла пять тысяч рублей. Грузоперевозчик оценил посылку в 53 рубля и согласился вернуть только эту сумму. Как сообщил другой пользователь, ПЭК неоднократно привозила груз поврежденным – мужчина воспользовался услугами грузоперевозчика и отправил своему другу телевизор, однако получателю он пришел неисправным - с двумя дырами на корпусе.
Не раз подобные инциденты, в которых была замешана ПЭК, становились объектом судебного разбирательства. Так, в Калининградской области грузоперевозчик проиграл суд и выплатил клиенту 320 тысяч рублей за поврежденный груз (решение суда). Компания привезла мокрый и поврежденный груз и не стала возмещать ущерб. Клиент обратился в суд и только после этого смог получить 113 тысяч рублей страховой выплаты.
Аналогичная история произошла в июне текущего года. Мужчина обратился в «Альтернативную службу доставки» (АСД) и заказал перевозку из Москвы в Волгодонск элитного дивана, стоимость которого составляла семь тысяч долларов. Для сохранности груза клиент купил деревянный короб, который не спас мебель от повреждения. Был причинен ущерб на несколько десятков тысяч рублей. Когда мужчина потребовал выплаты компенсации, оказалось, что АСД передал заказ другому грузоперевозчику – ООО «ПЭК». Там ответили, что заплатят семь тысяч долларов за порчу дивана. Потом выяснилось, что ПЭК оценил стоимость мебели в 100 рублей. Дело дошло до суда. Юристы не исключают, что компания могла намеренно заниматься мошенничеством, пишет Ура.ру.
Весной 2017 года медиахолдинг РБК опросил людей, которые часто пользуются грузоперевозками. Респондентам предлагалось назвать основные критерии по выбору экспедитора. По словам опрошенных, на первом месте стоит безопасность груза. Люди сообщили, что смена перевозчика необходима, если он не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб в результате повреждения груза. Стоимость услуг оказалась на последнем месте. После этого медиахолдинг попросил шесть крупнейших грузоперевозчиков на рынке РФ («Байкал-Сервис», ГК «Деловые Линии», «ЖелДорЭкспедиция», КИТ, ПЭК, РАТЭК) прокомментировать результаты опроса. Ответ последовал только от «Байкал-Сервиса» и ГК «Деловые Линии».
Источник: ИА «Город55»