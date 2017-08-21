Омск знают только из-за Колчака

Накануне главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетил Омск, чтобы принять участие в заседании медиаклуба при Общественной палате региона.
На ступенях Дома журналистов столичного гостя встретил одиночный пикет в лице представителя от партии «Коммунисты России», на плакате которого значился «анти-эховский» лозунг. Алексей Венедиктов не смутился, а даже сделал фотографию с митингующим.
«Мы сторонники свободы слова не только для себя, но и для других. В этой связи было бы хорошо, чтобы все неудовольствия высказывались, но в цивилизованной форме. Пикет – это цивилизованная форма», - прокомментировал
В ходе общего обсуждения ряда вопросов была затронута спорная тема, связанная с установкой в Омске памятника адмиралу Александру Колчаку. Алексей Алексеевич высказался в пользу увековечивания личности верховного командующего, как первооткрывателя.
Главред «Эха Москвы» заявил, что до приезда в Омск, единственное, что ассоциировалось с городом, это персона Колчака. Венедиктов посоветовал омичам найти компромисс в вопросе позиционирования верховного главнокомандующего, пояснив, что и «Вашингтон был рабовладельцем».
Источник: ИА «Город55»