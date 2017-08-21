Омск знают только из-за Колчака

«Мы сторонники свободы слова не только для себя, но и для других. В этой связи было бы хорошо, чтобы все неудовольствия высказывались, но в цивилизованной форме. Пикет – это цивилизованная форма», - прокомментировал 12 каналу свое отношение к пикету Венедиктов.