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Любовь с 80-сантиметровыми куклами

21 августа 2017, 10:48
Открытие театрального сезона.

Новый театральный сезон - 82-й по счету - Омский Театр кукол, актера и маски «Арлекин» откроет премьерной постановкой «Алые паруса - forever». Дебютные показы состоятся 13 и 14 сентября.

Над современной интерпретацией работает почти вся труппа театра. Главную роль Артура сыграет Артур Арутюнов, бывший актер Хакасского театра – это будет его дебют на сцене в Омске. В роли Ассоли и художницы Мари выступит актриса Ирина Сергеева, Геннадий Власов – в роли джазмена Эгля, а Марина Солдатова перевоплотится в Фрези Грант – Бегущую по волнам, сообщает пресс-служба Театра кукол, актера и маски "Арлекин".

Красивая история любви рок-звезды Артура к художнице Мари позволит окунуться юным зрителям на полтора часа в мир сказки и музыки. Ищущий себя в творческом кризисе рокер Артур получает приглашение от хозяина мыловарни Меннерса сыграть главную роль капитана Грея на конкурсе красоты «Ассоль года». Он соглашается и приезжает в город, где знакомится с красавицей Мари и джазменом Эглем. Они рассказывают Артуру всю правду о давней истории с Алыми парусами, которая произошла здесь лет 100 назад, а также о всех махинациях, которые связаны с конкурсом красоты. Большая и чистая любовь к художнице Мари побуждает Артура вернуться в творчеству, тем самым разрушив шоу Меннерса.

На сцене театра актеры будут применять как драматическое искусство, так и ростовых фигур – планшетных кукол высотой 80 сантиметров, а также штоковых марионеток и масок.

Музыкальное сопровождение – каверы песни «Sail away» британской рок-группы «Deep Purple».

Театр адресует постановку зрителям от 12 лет, постановки состоятся на площадках Малого зала и Зала для самых маленьких.

Фото: arlekin-omsk.ru

Источник: ИА "Город55"

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