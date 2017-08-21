Любовь с 80-сантиметровыми куклами

Над современной интерпретацией работает почти вся труппа театра. Главную роль Артура сыграет Артур Арутюнов, бывший актер Хакасского театра – это будет его дебют на сцене в Омске. В роли Ассоли и художницы Мари выступит актриса Ирина Сергеева, Геннадий Власов – в роли джазмена Эгля, а Марина Солдатова перевоплотится в Фрези Грант – Бегущую по волнам, сообщает пресс-служба Театра кукол, актера и маски "Арлекин".



Красивая история любви рок-звезды Артура к художнице Мари позволит окунуться юным зрителям на полтора часа в мир сказки и музыки. Ищущий себя в творческом кризисе рокер Артур получает приглашение от хозяина мыловарни Меннерса сыграть главную роль капитана Грея на конкурсе красоты «Ассоль года». Он соглашается и приезжает в город, где знакомится с красавицей Мари и джазменом Эглем. Они рассказывают Артуру всю правду о давней истории с Алыми парусами, которая произошла здесь лет 100 назад, а также о всех махинациях, которые связаны с конкурсом красоты. Большая и чистая любовь к художнице Мари побуждает Артура вернуться в творчеству, тем самым разрушив шоу Меннерса.