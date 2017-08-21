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Контроль за ремонтом Юбилейного моста обойдется омской мэрии в 5,5 млн

21 августа 2017, 11:50
Объявлен аукцион.

Мэрия Омска объявила аукцион по поиску подрядной организации для осуществления контрольных функций при проведении капитального ремонта Юбилейного моста. Начальная стоимость контракта - чуть больше 5,5 млн. рублей.

Источник финансирования - бюджет города Омска, а заказчиком выступает департамент строительства городской администрации.

К участникам аукциона заказчик – департамент строительства – предъявляет несколько требований. Например, подавшая заявку на участие в аукционе организация обязательно должна быть саморегулируемой, сфера ее деятельности - строительство, капитальный ремонт опасных, либо технически сложных или уникальных объектов капстроительства.

Основной функцией подрядчика станет строительный контроль выполнения работ по капремонту моста через Омку, а также проверка выполняемых работ в соответствии с требованиями проектной и рабочей документаций, плану по градостроительству и иных техрегламентов.

Завершение контрольных функций со стороны подрядчика планируется не позднее 30 декабря 2018 года, то есть на весь период проведения самих строительных работ по капитальному ремонту моста через реку Омь.


Источник: ИА "Город55"

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