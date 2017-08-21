Детские лагеря в Омской области работают с нарушениями

Детские лагеря дневного пребывания, расположенные в Большеуковском районе, проверила районная прокуратура и, выявив ряд нарушений, привлекла в дисциплинарной ответственности 4 должностных лица.
Защита прав несовершеннолетних при организации их отдыха стала основой для прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что не все школы, которые стали площадками для работы лагерей с дневным пребыванием, действуют согласно требованиям российского законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Так, к примеру, в школе села Аев зафиксированы нарушения, связанные с хранением суточных проб приготовленных блюд, также нет мусорных контейнеров для использованной посуды, еда подавалась детям в тарелках и стаканах с отбитой эмалью.
В школе райцентра на всех отдыхающих не хватало мыла, а в Белогривской сельской школе и мыла, и полотенец. В последней к тому же отсутствовало меню, работники пищеблока использовали недопустимые разделочные доски.
Аналогичные нарушения зарегистрированы еще в 3 школах и одном детском лагере.
Фото: cdn.churchm.ag
Источник: ИА "Город55"