Город55
ГлавноеВсе новости

26 выпускников омских детдомов отметили новоселье

21 августа 2017, 17:34
26 выпускников омских детдомов отметили новоселье

Уже в этом месяце более 30 выпускников омских детдомов отметят новоселье. Сейчас ключи от новых квартир получили 26 человек, еще 5 детей-сирот получат новое жилье до конца месяца.


В Областном правительстве отметили, что на все квартиры действует 5-летняя гарантия качества. Проблемы, возникшие во время эксплуатации жилья, будет решать специально созданная диспетчерская служба.

Квартиры бывшие воспитанники детских домов получают на 5 лет – столько составляет срок социальной адаптации. Если за это время адаптироваться к новым условиям жизни у детей-сирот не получается, с ними заключают договоры социального найма.

Как уже сообщала ранее редакция ИА «Город55», в этом году на приобретение нового жилья для выпускников детских домов направят более 307 миллионов рублей. На эти деньги власти смогут приобрести для детей-сирот как минимум 205 квартир.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Общество
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Еще несколько человек получили реальные сроки. Некоторые освобождены от наказания за истечением сроков давности.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20