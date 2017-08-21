26 выпускников омских детдомов отметили новоселье

Уже в этом месяце более 30 выпускников омских детдомов отметят новоселье. Сейчас ключи от новых квартир получили 26 человек, еще 5 детей-сирот получат новое жилье до конца месяца.
В Областном правительстве отметили, что на все квартиры действует 5-летняя гарантия качества. Проблемы, возникшие во время эксплуатации жилья, будет решать специально созданная диспетчерская служба.
Квартиры бывшие воспитанники детских домов получают на 5 лет – столько составляет срок социальной адаптации. Если за это время адаптироваться к новым условиям жизни у детей-сирот не получается, с ними заключают договоры социального найма.
Как уже сообщала ранее редакция ИА «Город55», в этом году на приобретение нового жилья для выпускников детских домов направят более
Источник: ИА «Город55»