10-летнюю девочку из Омска развратил через Интернет житель Ялты

Для задержания подозреваемого в преступлении сотрудники омского Управления уголовного розыска выехали в Республику Крым, где и взяли под стражу фигуранта, изъяв в качестве вещественного доказательства мобильный телефон, с помощью которого он общался с потерпевшим ребенком.