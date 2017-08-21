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10-летнюю девочку из Омска развратил через Интернет житель Ялты

21 августа 2017, 12:23
Подозреваемый задержан.

Следственное управление СК по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ялты за развращение 10-летней девочки, проживающей в Омской области.

Молодой человек подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера посредством сети Интернет. В омскую полицию обратилась мама потерпевшей, заявив, что неизвестный мужчина развращает ее 10-летнюю дочь.

Для задержания подозреваемого в преступлении сотрудники омского Управления уголовного розыска выехали в Республику Крым, где и взяли под стражу фигуранта, изъяв в качестве вещественного доказательства мобильный телефон, с помощью которого он общался с потерпевшим ребенком.

Расследование преступления продолжается, идет проверка наличия фактов аналогичных противоправных действий со стороны задержанного, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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