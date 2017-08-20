Омич перешел дорогу в неположенном месте, а посадить могут за кражу

Обстоятельства криминального прошлого задержанного были установлены после того, как он был доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что в конце июля омич, освободившись из мест лишения свободы, работал на стройке. 29-летний рабочий знал, что в бытовом помещении хранится бытовая техника. Однажды ночью он проник туда и на такси вывез украденный копировальный аппарат, который затем продал за 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД по городу Омску.