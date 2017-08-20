Омич перешел дорогу в неположенном месте, а посадить могут за кражу

В Омске мужчину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, когда он переходил проезжую часть в неположенном месте. Позже выяснилось, что задержанный причастен к совершению преступления и теперь ему грозит реальный срок.
Обстоятельства криминального прошлого задержанного были установлены после того, как он был доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что в конце июля омич, освободившись из мест лишения свободы, работал на стройке. 29-летний рабочий знал, что в бытовом помещении хранится бытовая техника. Однажды ночью он проник туда и на такси вывез украденный копировальный аппарат, который затем продал за 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД по городу Омску.
Так, задержанный за переход улицы в неположенном месте теперь проходит фигурантом по уголовному делу, потому что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 УК России, после того как его причастность к краже подтвердили работники строительной организации, где работал мужчина. Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы.
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Источник: ИА "Город55"