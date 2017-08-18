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Заколотую ножом женщину нашли омичи утром во дворе дома

18 августа 2017, 11:07
Заколотую ножом женщину нашли омичи утром во дворе дома

Сегодня, 18 августа в 7:17 в отделение полиции поступило сообщение от граждан, что во дворе жилого дома на Левом берегу в районе Фестиваля обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями.

Личность покойной установлена. Ей является местная жительница. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства, о чем сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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