Заколотую ножом женщину нашли омичи утром во дворе дома

Личность покойной установлена. Ей является местная жительница. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства, о чем сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.