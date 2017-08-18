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В Омске готов 471 избирательный участок для Единого дня голосования

18 августа 2017, 16:14
В Омске готов 471 избирательный участок для Единого дня голосования

Жителям города 10 сентября 2017 года предстоит выбирать депутатов Омского городского Совета шестого созыва. Голосование пройдет на 471 избирательном участке.

Омичи будут выбирать среди 362 кандидатов, подавших заявки на сегодняшний день. Среди них 67 человек от «Коммунистической партии Российской Федерации», 62 кандидата от ЛДПР, столько же заявок от «Справедливой России», 61 человек в списках от «Единой России» и 28 кандидатов от «Коммунистической партии коммунисты России». По одномандатным округам значится 83 кандидата, среди которых двое – самовыдвиженцы.

В Единый день голосования в Кировском округе оборудуют несколько избирательных участков для омичей с ограниченными возможностями передвижения и особенностями слуха и зрения.

Узнать о своей территориальной принадлежности к избирательному участку и его местонахождении можно на сайте omsk.izbirkom.ru в разделе «Выборы 2017», сообщает пресс-служба администрации города Омска.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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