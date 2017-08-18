В Омске готов 471 избирательный участок для Единого дня голосования

Омичи будут выбирать среди 362 кандидатов, подавших заявки на сегодняшний день. Среди них 67 человек от «Коммунистической партии Российской Федерации», 62 кандидата от ЛДПР, столько же заявок от «Справедливой России», 61 человек в списках от «Единой России» и 28 кандидатов от «Коммунистической партии коммунисты России». По одномандатным округам значится 83 кандидата, среди которых двое – самовыдвиженцы.