У всех туристов, прибывших с Турции, проверят температуру в аэропорту

Дополнительной мерой контроля и предупреждения распространения вируса стало введение медицинского осмотра в аэропортах на территории России. Всем туристам, прибывшим из Турции, начали измерять температуру тела. В зоне санитарно-карантинного контроля датчик тепловизора определяет пассажиров с повышенной температурой, сообщают Известия , ссылаясь на Роспотребнадзор.



Предполагается, что в случае обнаружения туриста, потенциально больного вирусом Коксаки, транспортируют в медицинское учреждение не только заболевшего, но и всех условно здоровых пассажиров, которые летели с ним в одном самолете, для наблюдения и определения их статуса.



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Источник: ИА «Город55»

