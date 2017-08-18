У всех туристов, прибывших с Турции, проверят температуру в аэропорту

По последним данным, на «горячую линию» Роспотребнадзора поступили сообщения о 832 россиянах, заболевших вирусом Коксаки. Из них 77% пострадавшими являются дети.
В настоящее время российская сторона получила согласие от Турции о визите специалистов в республику для проведения экспертной оценки ситуации с вирусом Коксаки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.
Дополнительной мерой контроля и предупреждения распространения вируса стало введение медицинского осмотра в аэропортах на территории России. Всем туристам, прибывшим из Турции, начали измерять температуру тела. В зоне санитарно-карантинного контроля датчик тепловизора определяет пассажиров с повышенной температурой, сообщают
Предполагается, что в случае обнаружения туриста, потенциально больного вирусом Коксаки, транспортируют в медицинское учреждение не только заболевшего, но и всех условно здоровых пассажиров, которые летели с ним в одном самолете, для наблюдения и определения их статуса.
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Источник: ИА «Город55»