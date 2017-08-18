Средняя зарплата выросла и достигла уровня 39,5 тысяч рублей

Средний уровень заработной платы в Российской Федерации с июля 2017 года вырос в сравнении с июлем 2016-го на 8,6%, достигнув 39 тысяч 355 рублей. Об этом сообщает
При этом, реальные располагаемые доходы, то есть те, что остаются у россиян «в карманах» после всех обязательных ежемесячных выплат, к июлю 2017 года снизились. Падение составило 1,4% в сравнении с июлем 2016-го.
Реальные же доходы населения, то есть те, что есть у россиян с вычетом инфляции, падают третий год подряд. Несмотря на фактический рост доходов, инфляция сокращает их, доходы, следующим образом: в 2014-м — на 0,7%, в 2015-м — на 3,2, в 2016-м — на 5,9, в 2017-м — на 0,9. То есть экономический кризис вроде и идет на спад, но доходы пока еще не растут.