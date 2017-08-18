Средняя зарплата выросла и достигла уровня 39,5 тысяч рублей

Реальные же доходы населения, то есть те, что есть у россиян с вычетом инфляции, падают третий год подряд. Несмотря на фактический рост доходов, инфляция сокращает их, доходы, следующим образом: в 2014-м — на 0,7%, в 2015-м — на 3,2, в 2016-м — на 5,9, в 2017-м — на 0,9. То есть экономический кризис вроде и идет на спад, но доходы пока еще не растут.