Город55
ГлавноеВсе новости

Разрешительной деятельности необходимы общие требования - Катырин

18 августа 2017, 16:22
О правовой основе.

Торгово-промышленная палата (ТПП) приняла участие в обсуждении федерального закона, закрепляющего основы разрешительной деятельности в России. Данный законопроект разработан Минэконмразвития по поручению главы государства.

По мнению президента ТПП Сергея Катырина, необходимость закрепления прочных правовых основ разрешительной деятельности уже давно назрела в нашей стране. Несмотря на действие федеральных законов, например, «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и других, зачастую предприниматель при выходе на рынок понимает, что многие разрешения не имеют своего регулирования, а в некоторых случаях вообще не предусмотрены законом, поэтому в разрешительной деятельности необходимо наводить порядок, сообщает издание «Новые Известия».

Законопроект предусматривает закрепление одинаковых требований ко всем видам разрешений, таких как: выдача или переоформление разрешений, продление их сроков действия, выдача дубликатов и их копий, а также приостановление и прекращение действий. Причем, приоритет отдается электронным документам.

Катырин считает, что существенным недостатком данного законопроекта является то, что он не учитывает закон о саморегулировании и приводит пример: в законопроекте в качестве объектов выдачи разрешений указываются микрофинансовые организации. Однако, в отношении них установлен режим саморегулирования. Сергей Катырин: «Включение их в перечень объектов, требующих получения разрешений, недопустимо».

Кроме этого, за несоблюдение запретов и ограничений при осуществлении разрешительной деятельности Палата предлагает предусмотреть в законопроекте административную ответственность по отношению к должностным лицам разрешительных органов в Кодексе по административным правонарушениям РФ. Также поступило предложение о более подробном регламентировании порядка досудебного и внесудебного обжалования, об установлении правил взимания платы за выдачу разрешений и устранении противоречий, которые связаны с формой предоставления разрешений, и другие.

Отмечается, что российские предприниматели поддерживают данный проект закона, но уверены, что он требует существенной доработки. И, как сказал Катырин, без участия представителей бизнеса эта работа невозможна.

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Бизнесмен#Общество
Подпишитесь
Директор ремонтировавшей казарму в Омске фирмы Дорофеев получил 8 лет колонии
Еще несколько человек получили реальные сроки. Некоторые освобождены от наказания за истечением сроков давности.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20