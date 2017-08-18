Разрешительной деятельности необходимы общие требования - Катырин

Кроме этого, за несоблюдение запретов и ограничений при осуществлении разрешительной деятельности Палата предлагает предусмотреть в законопроекте административную ответственность по отношению к должностным лицам разрешительных органов в Кодексе по административным правонарушениям РФ. Также поступило предложение о более подробном регламентировании порядка досудебного и внесудебного обжалования, об установлении правил взимания платы за выдачу разрешений и устранении противоречий, которые связаны с формой предоставления разрешений, и другие.