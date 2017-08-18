Разрешительной деятельности необходимы общие требования - Катырин

Торгово-промышленная палата (ТПП) приняла участие в обсуждении федерального закона, закрепляющего основы разрешительной деятельности в России. Данный законопроект разработан Минэконмразвития по поручению главы государства.
По мнению президента ТПП Сергея Катырина, необходимость закрепления прочных правовых основ разрешительной деятельности уже давно назрела в нашей стране. Несмотря на действие федеральных законов, например, «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и других, зачастую предприниматель при выходе на рынок понимает, что многие разрешения не имеют своего регулирования, а в некоторых случаях вообще не предусмотрены законом, поэтому в разрешительной деятельности необходимо наводить порядок, сообщает издание «
Законопроект предусматривает закрепление одинаковых требований ко всем видам разрешений, таких как: выдача или переоформление разрешений, продление их сроков действия, выдача дубликатов и их копий, а также приостановление и прекращение действий. Причем, приоритет отдается электронным документам.
Катырин считает, что существенным недостатком данного законопроекта является то, что он не учитывает закон о саморегулировании и приводит пример: в законопроекте в качестве объектов выдачи разрешений указываются микрофинансовые организации. Однако, в отношении них установлен режим саморегулирования. Сергей Катырин: «Включение их в перечень объектов, требующих получения разрешений, недопустимо».
Кроме этого, за несоблюдение запретов и ограничений при осуществлении разрешительной деятельности Палата предлагает предусмотреть в законопроекте административную ответственность по отношению к должностным лицам разрешительных органов в Кодексе по административным правонарушениям РФ. Также поступило предложение о более подробном регламентировании порядка досудебного и внесудебного обжалования, об установлении правил взимания платы за выдачу разрешений и устранении противоречий, которые связаны с формой предоставления разрешений, и другие.
Отмечается, что российские предприниматели поддерживают данный проект закона, но уверены, что он требует существенной доработки. И, как сказал Катырин, без участия представителей бизнеса эта работа невозможна.
Источник: ИА "Город55"