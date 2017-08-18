Путин наградил трех омичей за выдающиеся заслуги



Звание Заслуженного художника России присвоено омскому художнику Машанову Андрею Николаевичу. Машанов – постоянный участник выставок различного уровня. По информации Омского регионального отделения ВТОО «Союз худoжников», работы Андрея Машанова находятся в 10 музеях страны, а также в здании Правительства Омскoй области. С 2012 года Машанов возглавляет региoнальное отделение Союза художников России.