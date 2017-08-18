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Путин наградил трех омичей за выдающиеся заслуги

18 августа 2017, 12:59
Подписан Указ.

Накануне глава государства подписал Указ №373 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».


В списке награжденных – трое омичей.


Звание Заслуженного художника России присвоено омскому художнику Машанову Андрею Николаевичу. Машанов – постоянный участник выставок различного уровня. По информации Омского регионального отделения ВТОО «Союз худoжников», работы Андрея Машанова находятся в 10 музеях страны, а также в здании Правительства Омскoй области. С 2012 года Машанов возглавляет региoнальное отделение Союза художников России.


Медалью «За спасение погибавших» отмечены два спасателя БУ Омской области «Аварийно-спасательная служба» - Аитов Рашит Зайнанович и Гребенников Сергей Григорьевич.

Фото: kremlin.ru

Источник: ИА "Город55"

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