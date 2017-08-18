Подростка с татуировкой и пирсингом на языке разыскивают в Омске

В Омске ведется поиск несовершеннолетнего подростка Ведерникова Даниила, о пропаже которого сообщила мать. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что последний раз видела ребенка 16 августа. Мальчик вышел из дома, расположенного по улице Химиков и больше не вернулся.