Подростка с татуировкой и пирсингом на языке разыскивают в Омске

В Омске ведется поиск несовершеннолетнего подростка Ведерникова Даниила, о пропаже которого сообщила мать. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что последний раз видела ребенка 16 августа. Мальчик вышел из дома, расположенного по улице Химиков и больше не вернулся.
Полицейские проверяют возможные места появления Даниила, опрашивают его знакомых и друзей. И просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить в полицию по номеру 02 или 24-04-04.
Приметы 16-летнего подростка: на вид 18 лет, рост 175-180 см, худощав. Волосы светлые, русые. У Даниила на левой руке татуировка в виде горизонтальной полоски и пирсинг на языке, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»