Open Air с Авангардом, экопикник и автогонки пройдут в Омске

В субботу и воскресенье с 10 и до 20 часов в парке На Королёва пройдет фестиваль ЭкоСезон-2017 . В рамках мероприятия организован ряд выставок, ярмарок и других развлекательных событий. Например, выставка собак и бэби-салон, где можно будет полюбоваться котятами и щенками разнообразных пород. А также мастер-классы и геофест для любителей интеллектуального отдыха.