Open Air с Авангардом, экопикник и автогонки пройдут в Омске

В субботу и воскресенье с 10 и до 20 часов в парке На Королёва пройдет фестиваль
19 августа с 14 до 18 часов пройдет Танцевальный марафон «За свободу движения» от ТНТ. На территории Музыкального театра всех желающих ждет танцевальный баттл и мастер-класс от балетмейстера и хореографа проекта «Танцы» Александра Могилева. Организаторы обещают массу сюрпризов, подарков и классных снимков от известных фотографов города.
В субботу у архитектурного комплекса Омской крепости ожидают желающих принять участие в
В 23 часа того же дня пройдет бесплатный кинопоказ. Организаторы Cinema Feast предлагают запастись попкорном и отправиться смотреть хорошее кино на парковку ТЦ Фестиваль Сити.
В воскресенье, с 12 часов на территории аэропорта «Фёдоровка» начнется 3 этап чемпионата Омской области по автомобильному многоборью. На трассе длинной в 1800 метров сразятся специалисты кольцевых гонок.
20 августа в 18 часов стартует Большой Open Air* от хоккейного клуба «Авангард». Место проведения – Арена Омск. Среди специальных гостей легендарная рок-группа «Ногу Свело!», One Touch Band и шоу-балет «Тодес». Гостям обещают музыку «Битлз» в исполнении камерного оркестра и бесплатные бургеры от известного шеф-повара Омска. Вход свободный.
* Оупен-эйр
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»