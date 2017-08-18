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Open Air с Авангардом, экопикник и автогонки пройдут в Омске

18 августа 2017, 20:05
Афиша наиболее интересных развлечений на ближайшие выходные.

В субботу и воскресенье с 10 и до 20 часов в парке На Королёва пройдет фестиваль ЭкоСезон-2017. В рамках мероприятия организован ряд выставок, ярмарок и других развлекательных событий. Например, выставка собак и бэби-салон, где можно будет полюбоваться котятами и щенками разнообразных пород. А также мастер-классы и геофест для любителей интеллектуального отдыха.

19 августа с 14 до 18 часов пройдет Танцевальный марафон «За свободу движения» от ТНТ. На территории Музыкального театра всех желающих ждет танцевальный баттл и мастер-класс от балетмейстера и хореографа проекта «Танцы» Александра Могилева. Организаторы обещают массу сюрпризов, подарков и классных снимков от известных фотографов города.

В субботу у архитектурного комплекса Омской крепости ожидают желающих принять участие в «Ночном велопробеге». Старт заезда в 21 час. Для велосипедистов подготовлена праздничная программа. Не забудьте одеться в одежду одного из цветов российского триколора: красный, синий или белый.

В 23 часа того же дня пройдет бесплатный кинопоказ. Организаторы Cinema Feast предлагают запастись попкорном и отправиться смотреть хорошее кино на парковку ТЦ Фестиваль Сити.

В воскресенье, с 12 часов на территории аэропорта «Фёдоровка» начнется 3 этап чемпионата Омской области по автомобильному многоборью. На трассе длинной в 1800 метров сразятся специалисты кольцевых гонок.

20 августа в 18 часов стартует Большой Open Air* от хоккейного клуба «Авангард». Место проведения – Арена Омск. Среди специальных гостей легендарная рок-группа «Ногу Свело!», One Touch Band и шоу-балет «Тодес». Гостям обещают музыку «Битлз» в исполнении камерного оркестра и бесплатные бургеры от известного шеф-повара Омска. Вход свободный.

* Оупен-эйр

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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