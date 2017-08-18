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Омичи могут остаться без тепла из-за долга в 786 миллионов рублей

18 августа 2017, 11:44
Омичи могут остаться без тепла из-за долга в 786 миллионов рублей

Ранее ИА «Город55» сообщал о планах ООО «Газпром межрегионгаз Омск» завершить договорные отношения на поставку газа сразу 14 теплоснабжающим компаниям, имеющими крупные задолженности, среди которых указывалось и МП «Тепловая компания».

Муниципальное предприятие «Тепловая компания» пояснила причины своих невыполненных обязательств на сумму в 261,6 миллионов рублей перед поставщиком газа. В настоящее время организация сама имеет непогашенную дебиторскую задолженность в размере 786 миллионов рублей.

Основными должниками «Тепловой компании» являются АО «ОмскРТС», чей долг составил 408,9 миллионов, население с неоплатой в 350,3 миллиона рублей и бюджетные организации. Их задолженность составляет порядка 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города Омска.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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