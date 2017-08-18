Омичи могут остаться без тепла из-за долга в 786 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Тепловая компания» пояснила причины своих невыполненных обязательств на сумму в 261,6 миллионов рублей перед поставщиком газа. В настоящее время организация сама имеет непогашенную дебиторскую задолженность в размере 786 миллионов рублей.