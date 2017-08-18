Новый очаг АЧС зафиксирован в Ленинском округе Омска

Кроме того будет обеспечен дополнительный контроль на городских и стихийных рынках, придорожных кафе. На сегодняшний день уже проведены внеплановые проверки 157 предприятий, занимающихся оборотом мяса и его производных. На 20 из них обнаружена обезличенная продукция общим весом 396,5 килограмм.