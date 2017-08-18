Новый очаг АЧС зафиксирован в Ленинском округе Омска

Стало известно, что на данный момент не удается купировать распространение африканской чумы свиней. Опасное заболевание проникло на территорию Омска. Накануне зафиксирован очаг АЧС в Ленинском округе в одном из частных подворий.
В поселке Новая станица среди 120 голов свиней заболело 6 особей. Лабораторный анализ подтвердил АЧС. Теперь инфекция грозит перекинуться на соседние районы города. В первую угрожаемую зону прежде всего попадают: село Черемуховское, 14 военный городок, поселок Карьер, поселок Армейский (Ленинский округу), поселок Новоомский, село Троицкое, Фадино, деревня Гауф (Азовский немецкий национальный район), деревня Сибкоммуна (Таврический район).
В районе обнаружения нового очага развития АЧС установят контрольно-пропускные пункты. Такие же посты досмотра организуют и в населенных пунктах 1 угрожаемой зоны.
Кроме того будет обеспечен дополнительный контроль на городских и стихийных рынках, придорожных кафе. На сегодняшний день уже проведены внеплановые проверки 157 предприятий, занимающихся оборотом мяса и его производных. На 20 из них обнаружена обезличенная продукция общим весом 396,5 килограмм.
В настоящее время начали производить первые компенсационные выплаты, на которые из бюджета выделено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
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Источник: ИА «Город55»