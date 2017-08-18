11-летний мальчик разбился на площадке в омском парке

Накануне, 17 августа в парке имени 30 лет ВЛКСМ на специально оборудованной площадке для скейтбордистов разбился 11-летний подросток.
Фотографии травм, полученных мальчиком во время падения, появились в омском паблике
Из слов автора ясно, что мальчик, катаясь по трюковым возвышениям, залетел в яму на рампе, в результате чего упал и сильно ударился головой. Сила удара была так велика, что, несмотря на защитный шлем на голове, некоторое время ребенок находился без сознания и теперь не помнит деталей несчастного случая.
Как утверждают пользователи, снаряды на скейт-площадке давно пребывают в разбитом состоянии. Дети, увлеченные экстремальным видом спорта, часто на скорости попадают в ямы и получают травмы.
Некоторые омичи предлагают выбрать менее опасные виды спорта для своих детей, остальные настаивают, что предпочитают видеть мальчиков, увлеченных скейтбордами, чем наблюдать их по подъездам, закоулкам или сидящими днями напролет за компьютерами.
В одном омичи солидарны: площадка, оборудованная под экстремальный вид спорта, должна иметь технически исправные трюковые возвышения.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото: vk.com/omsk_vk
Источник: ИА «Город55»