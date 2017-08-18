11-летний мальчик разбился на площадке в омском парке

Из слов автора ясно, что мальчик, катаясь по трюковым возвышениям, залетел в яму на рампе, в результате чего упал и сильно ударился головой. Сила удара была так велика, что, несмотря на защитный шлем на голове, некоторое время ребенок находился без сознания и теперь не помнит деталей несчастного случая.