В Омском регионе зафиксировано 10 очагов опасного вируса

Напомним, что бешенство является инфекционным вирусным заболеванием, которое передается через укус зараженного животного. Оно характеризуется тяжелым поражением нервной системы и зачастую приводит к смертельному исходу. В связи с этим при укусах животными для получения квалифицированной помощи следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение.