В Омском регионе зафиксировано 10 очагов опасного вируса

На территории Омского региона по состоянию на 16 августа зафиксировано 10 очагов бешенства, кроме того, на территории двух муниципальных районов в настоящее время установлен карантин, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
Ранее, 5 августа, на частном подворье в селе Самсоново Тарского района был обнаружен труп лисы, результаты исследования патологического материала которой выявили наличие вируса бешенства.
Затем, 6 августа, на частном подворье в деревне Крутые Луки Калачинского района была убита лиса, напавшая на содержащуюся там птицу. Исследование патологического материала также выявило вирус бешенства.
На территории обоих частных подворий специалисты ветеринарной службы провели дезинфекцию мест содержания животных, а также их вакцинацию против бешенства, в частности, крупного рогатого скота, собак и кошек.
Напомним, что бешенство является инфекционным вирусным заболеванием, которое передается через укус зараженного животного. Оно характеризуется тяжелым поражением нервной системы и зачастую приводит к смертельному исходу. В связи с этим при укусах животными для получения квалифицированной помощи следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
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Источник: ИА «Город55»