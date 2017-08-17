В омском Иртыше искупались слоны Магда и Дженни

Необычную картину можно было наблюдать в водах Иртыша неподалеку от Ачаира. Рядом с берегом прогуливались два огромных слона Магда и Дженни. Сообщение о прогулке гигантов опубликовано на странице директора Омского цирка Елены Агафоновой в Facebook 16 августа: