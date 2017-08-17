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В омском Иртыше искупались слоны Магда и Дженни

17 августа 2017, 07:29
В омском Иртыше искупались слоны Магда и Дженни

Необычную картину можно было наблюдать в водах Иртыша неподалеку от Ачаира. Рядом с берегом прогуливались два огромных слона Магда и Дженни. Сообщение о прогулке гигантов опубликовано на странице директора Омского цирка Елены Агафоновой в Facebook 16 августа:

«Сейчас в Иртыше в районе Ачаира купаются Магда и Дженни»


«Если Вы не пришли к слонам, то слоны придут к Вам сами, где бы Вы не жили))))»


«Местные жители слегка обескуражены. Некоторые подумали, что теперь вместо белочек стали приходить слоны»



Источник: ИА «Город55»

#Город#Новости#Афиша#Общество
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