В 48 дворах Омска приступили к ремонту территорий

В Омске началась реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды, в рамках которой производят ремонт придомовых территорий.
На сегодняшний день подрядные организации ведут благоустройство в 48 дворах города, сообщает пресс-служба администрации города Омска.
Напомним, под действие федерального проекта попали 186 дворовых территорий Омска, на ремонт которых выделено 100 миллионов рублей. Работы по благоустройству обещают завершить в короткие сроки – к 15 сентября заявленные территории приведут в состояние, соответствующее концепции комфортной городской среды.
Подрядные организации, производящие ремонт, обязуются предоставить 4-летнюю гарантию на качество выполненных работ.
Источник: ИА «Город55»