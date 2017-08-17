В 48 дворах Омска приступили к ремонту территорий

Напомним, под действие федерального проекта попали 186 дворовых территорий Омска, на ремонт которых выделено 100 миллионов рублей. Работы по благоустройству обещают завершить в короткие сроки – к 15 сентября заявленные территории приведут в состояние, соответствующее концепции комфортной городской среды.