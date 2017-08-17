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В 48 дворах Омска приступили к ремонту территорий

17 августа 2017, 19:29
На очереди ещё 138 дворов.

В Омске началась реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды, в рамках которой производят ремонт придомовых территорий.

На сегодняшний день подрядные организации ведут благоустройство в 48 дворах города, сообщает пресс-служба администрации города Омска.

Напомним, под действие федерального проекта попали 186 дворовых территорий Омска, на ремонт которых выделено 100 миллионов рублей. Работы по благоустройству обещают завершить в короткие сроки – к 15 сентября заявленные территории приведут в состояние, соответствующее концепции комфортной городской среды.

Подрядные организации, производящие ремонт, обязуются предоставить 4-летнюю гарантию на качество выполненных работ.

Источник: ИА «Город55»

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