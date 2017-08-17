Случаи гибели людей на воде участились в Омской области

В текущем году увеличилось количество утонувших в водоемах Омской области. Всего с начала лета по состоянию на 14 августа на водоемах погибли 70 человек, в том числе шестеро детей.
В прошлом году зафиксирована гибель 67 человек, из которых 5 — дети, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.
Также отмечается, что спасатели БУ «Аварийно-спасательная служба омской области» на поиски пострадавших привлекались 23 раза, в прошлом году – 26 раз.
Основная масса трагических случаев зафиксирована в июле и начале августа, когда было очень жарко. Причиной гибели людей на воде остается, прежде всего, несоблюдение правил безопасности при эксплуатации плавсредств. Что касается гибели детей, то здесь стоит отметить и неосторожность самих ребят, и недосмотр со стороны взрослых.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"