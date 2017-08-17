Случаи гибели людей на воде участились в Омской области

Основная масса трагических случаев зафиксирована в июле и начале августа, когда было очень жарко. Причиной гибели людей на воде остается, прежде всего, несоблюдение правил безопасности при эксплуатации плавсредств. Что касается гибели детей, то здесь стоит отметить и неосторожность самих ребят, и недосмотр со стороны взрослых.