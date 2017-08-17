С Омска пожаловались, что Москва забирает 130 млрд, а отдает только 5



В ответ на реплику один из приглашенных гостей, Кирилл Парфенов кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, сказал, что это «к сожалению, общая тенденция». Система была введена в начале двухтысячных, когда был риск распада страны. Но всеми деталями управлять из центра трудно, и вот уже есть проблемы, к примеру, в медицине: «теперь у нас рожать негде».