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С Омска пожаловались, что Москва забирает 130 млрд, а отдает только 5

17 августа 2017, 09:18
Вопрос в прямом эфире ОТР.

Реплика о «130 млрд налогов», которые Омский регион перечисляет в федеральный центр, прозвучала в ходе прямого эфира передачи Общественного Российского телевидения, связанной с проблемами регионов с низким бюджетом.

Ведущая озвучила сообщение телезрителя из Омской области, который рассказал, что «у нас Москва забирает 130 млрд налогов, а обратно возвращает 5 млрд».


В ответ на реплику один из приглашенных гостей, Кирилл Парфенов кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, сказал, что это «к сожалению, общая тенденция». Система была введена в начале двухтысячных, когда был риск распада страны. Но всеми деталями управлять из центра трудно, и вот уже есть проблемы, к примеру, в медицине: «теперь у нас рожать негде».



Видео: ОТР
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Недвижимость#Город#Политика
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