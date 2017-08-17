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Прокуратура через суд обяжет мэрию установить фонари на окраине Омска

17 августа 2017, 13:27
В Советском округе.

В Омске прокуратура Советского округа, приняв письменное обращение от жительницы поселка Николаевка, в судебном порядке требует от муниципалитета организовать там наружное освещение.

В рамках рассмотрения поступившего обращения было установлено, что для освещения улиц и проулков поселка Николаевка, в том числе улиц Полевая, Песчаная и Аграрная требуется строительство линии наружного освещения, протяженность которой должна составить более 5 километров, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По информации департамента городского хозяйства мэрии города Омска, выполнение в поселке Николаевка работ по строительству линии наружного освещения не представляется возможным из-за отсутствия вышеуказанных улиц в адресной инвестиционной программе и ограниченности финансовых средств, которые предусмотрены в 2017-2019 годах на строительство линий наружного освещения.

Тем не менее, отсутствие финансовых ассигнований не является основанием для неисполнения органами местного самоуправления возложенных на них обязанностей, в том числе освещение улиц.

Прокурором Советского округа Омска было направлено исковое заявление об обязании мэрии города, департамента городского хозяйства и департамента строительства Администрации Омска организовать на улицах Песчаная, Полевая, Аграрная в поселке Николаевка наружное уличное освещение.

Административное исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении в Центральном районном суде Омска.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Город#Новости#Недвижимость
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