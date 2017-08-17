Прокуратура через суд обяжет мэрию установить фонари на окраине Омска

В рамках рассмотрения поступившего обращения было установлено, что для освещения улиц и проулков поселка Николаевка, в том числе улиц Полевая, Песчаная и Аграрная требуется строительство линии наружного освещения, протяженность которой должна составить более 5 километров, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.