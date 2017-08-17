Поездка в такси обошлась омичу в 30 тысяч рублей

В настоящий момент 36-летний омич, причастный к преступлению, найден. Мужчина пытался отрицать свою вину, но после просмотра записей камер-наблюдения во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».