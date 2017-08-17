Поездка в такси обошлась омичу в 30 тысяч рублей

Для приехавшего с заработков 55-летнего омича поездка на такси обошлась в 30 тысяч рублей.
Прибывший на железнодорожный вокзал мужчина решил воспользоваться услугами частного таксиста, которому в поиске клиентов помогал друг. Воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, товарищ таксиста незаметно забрал у потерпевшего банковскую карту и в ближайшем банкомате списал с нее 30 тысяч рублей. Затем злоумышленник незаметно вернул карту владельцу.
В настоящий момент 36-летний омич, причастный к преступлению, найден. Мужчина пытался отрицать свою вину, но после просмотра записей камер-наблюдения во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Деньги, незаконно снятые с банковской карты, возвращены владельцу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»