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Первый случай инфекции, похожей на Коксаки, зафиксирован в Омске

17 августа 2017, 16:37
Ребенок отдыхал в Турции.

В Омской области зарегистрирован первый клинически подтвержденный случай заражения энтеровирусной инфекцией у ребенка, отдыхавшего в отеле «Санард» турецкого города Белек.

По данным регионального Управления Роспортебнадзора, по состоянию на 17 августа это единичный случай. «У ребёнка лабораторно подтверждено заболевание энтеровирусной инфекцией малой формы, протекающей с клиническими симптомами ОРВИ и экзантемой», — сообщили ИА «Город55» в Управлении Роспотребнадзора.

В профильном ведомстве также отметили, что с июля в медицинские учреждения Турецкой республики с симптомами, похожими на вирус Коксаки, обратились 348 человек. В местах расположения туристов проводится дезинфекция, в первую очередь бассейнов. Стоит отметить, что возбудители энтеровирусных инфекций, к которым относится и вирус Коксаки, хорошо переносят низкие температуры и выживают в воде. Основным методом профилактики заболевания является строгое соблюдение правил личной гигиены: более тщательно мойте руки с мылом перед едой и после прогулок, употребляйте в пищу продукты с известными сроками годности, тщательно мойте фрукты и овощи, пейте только бутилированную либо кипяченую воду, старайтесь не посещать бассейны и бэби-клубы, которые располагаются на территориях отелей.


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Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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