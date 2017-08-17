Первый случай инфекции, похожей на Коксаки, зафиксирован в Омске

В профильном ведомстве также отметили, что с июля в медицинские учреждения Турецкой республики с симптомами, похожими на вирус Коксаки, обратились 348 человек. В местах расположения туристов проводится дезинфекция, в первую очередь бассейнов. Стоит отметить, что возбудители энтеровирусных инфекций, к которым относится и вирус Коксаки, хорошо переносят низкие температуры и выживают в воде. Основным методом профилактики заболевания является строгое соблюдение правил личной гигиены: более тщательно мойте руки с мылом перед едой и после прогулок, употребляйте в пищу продукты с известными сроками годности, тщательно мойте фрукты и овощи, пейте только бутилированную либо кипяченую воду, старайтесь не посещать бассейны и бэби-клубы, которые располагаются на территориях отелей.