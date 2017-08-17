Город55
ГлавноеВсе новости

Массовый ночной велопробег пройдет в Омске

17 августа 2017, 16:04
Массовый ночной велопробег пройдет в Омске

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта приглашает омичей присоединиться к акции «Ночной велопробег», которая состоится в субботу, 19 августа. Старт заезда запланирован на 21:00 с Омской крепости.

Велосипедисты проедут в сторону парка «Зеленый остров» и в обратном направлении до зоны старта, где организаторы обещают участникам ночного велопробега праздничную программу и общее фото.

Само мероприятие приурочено ко дню Государственного флага Российской Федерации, поэтому участников просят прийти в одном из цветов на выбор: белом, синем или красном.

Велосипедисты на старте выстроятся в последовательности российского триколора, а квадрокоптер с воздуха зафиксирует старт цветной колонны.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Афиша#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
Директор ремонтировавшей казарму в Омске фирмы Дорофеев получил 8 лет колонии
Еще несколько человек получили реальные сроки. Некоторые освобождены от наказания за истечением сроков давности.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20