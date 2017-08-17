Массовый ночной велопробег пройдет в Омске

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта приглашает омичей присоединиться к акции «Ночной велопробег», которая состоится в субботу, 19 августа. Старт заезда запланирован на 21:00 с Омской крепости.
Велосипедисты проедут в сторону парка «Зеленый остров» и в обратном направлении до зоны старта, где организаторы обещают участникам ночного велопробега праздничную программу и общее фото.
Само мероприятие приурочено ко дню Государственного флага Российской Федерации, поэтому участников просят прийти в одном из цветов на выбор: белом, синем или красном.
Велосипедисты на старте выстроятся в последовательности российского триколора, а квадрокоптер с воздуха зафиксирует старт цветной колонны.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»