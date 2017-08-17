Лимит на свиней в личных хозяйствах хотят ввести в Омской области

Как отметили федеральные эксперты, вирус африканской чумы свиней уже десятый год несет угрозу для такой отрасли как свиноводство в нашей стране. На 16 августа в России зафиксировано 98 новых очагов, почти все в личных подсобных хозяйствах. Саратовская область – в числе лидеров, там источником заражения признаны дикие кабаны. География распространения вируса довольно обширная – Владимирская и Волгоградская области, в этом году присоединилась и территория Урала и Сибири, в том числе и Омский регион.