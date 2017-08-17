Лимит на свиней в личных хозяйствах хотят ввести в Омской области

Накануне состоялось видеоселекторное совещание министерства сельского хозяйства России, основным вопросом которого стало улучшение эпизоотической ситуации.
В работе селектора приняли участие 15 регионов, в том числе и Омская область, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметили федеральные эксперты, вирус африканской чумы свиней уже десятый год несет угрозу для такой отрасли как свиноводство в нашей стране. На 16 августа в России зафиксировано 98 новых очагов, почти все в личных подсобных хозяйствах. Саратовская область – в числе лидеров, там источником заражения признаны дикие кабаны. География распространения вируса довольно обширная – Владимирская и Волгоградская области, в этом году присоединилась и территория Урала и Сибири, в том числе и Омский регион.
Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Андрей Новоселов доложил об эпизоотической ситуации в нашем регионе. По его словам, на 16 августа в 10 районах области отчуждено более 10 тысяч свинопоголовья, пострадавшие от этого селяне уже начали получать компенсацию за отчужденное поголовье.
Новоселов также отметил, что крупные животноводческие хозяйства уже подготовили тысячу голов крупно-рогатого скота и птицы для того, чтобы обеспечить занятость в ЛПХ. В улучшении эпизоотической ситуации и ликвидации очагов задействованы более 900 сотрудников ветеринарной службы, Россельхознадзора, а также правоохранительных органов.
Основная причина, по мнению первого заместителя Председателя Правительства, в распространении инфекции – это человеческий фактор. В связи с этим Омская область планирует инициировать предложение по закреплению в федеральном законодательстве предельную численность содержания свиней в ЛПХ, тем самым усилив контроль за животными.
Кроме этого, от руководителей отраслевого министерства, Россельхознадзора и органов МВД поступили рекомендации по усилению контроля и ветнадзора, во-первых, за соблюдением правил содержания животных, во-вторых, за работой рынков и точек общепита. Также рекомендовано проводить мониторинг в охотхозяйствах и заказниках.
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Источник: ИА "Город55"