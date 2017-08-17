Дополнительные маршруты на Левобережье могут появиться осенью в Омске



Ранее ИА «Город55» сообщал, что в редакцию обратилась жительница Старого Кировска, которая рассказала, что ей порой невозможно нормально добраться до дома, потому что с недавнего времени «количество автобусов заметно сократилось, а маршрутки вообще отменены». Кроме этого, ранее действовавший маршрут №42 заменен на №45 , что стало настоящей путаницей для всего населения Старого Кировска. «Есть много автобусов с похожими номерами, например 45П, 45А, 45М, но у всех разные конечные остановки, о которых водители оповещают пассажиров табличками на лобовом стекле. Однако, в последнее время они забывают менять эти таблички, а в итоге мы страдаем от этого, потому что часто пропускаем нужный нам автобус», - говорит женщина. В частности омичку беспокоит движение автобусов до конечной остановки «Стройплощадка 111».