Дополнительные маршруты на Левобережье могут появиться осенью в Омске

Транспортное пассажирское сообщение в Омске уже осенью этого года претерпит некоторые изменения. Напомним, что в марте тендер на совершенствование маршрутной сети общественного пассажирского транспорта в городе выиграл Санкт-Петербургский университет, который изучая в течение 6 месяцев потребности омичей в регулярных перевозках, уже в сентябре должен предоставить в департамент транспорта две наиболее подходящие модели новой маршрутной сети Омска. Стоимость контракта, заключенного между мэрией и питерским университетом, составила 1950 миллионов рублей.
При этом, в департаменте транспорта отмечают, что в апреле-мае по заключенному договору субподряда с омским СИБАДИ начался опрос населения по существующей маршрутной сети. Студентами обследован пассажиропоток муниципального транспорта, а также перевозчики немуниципальной формы как в будни, так и выходные дни, как в утренние, так и в часы пик. И еще сейчас горожане могут оставить свои предложения и просьбы по усовершенствованию маршрутной сети в Интернете, анкета размещена по адресу: www.admomsk.ru во вкладке «Департамент транспорта».
Ранее ИА «Город55» сообщал, что в редакцию обратилась жительница Старого Кировска, которая рассказала, что ей порой невозможно нормально добраться до дома, потому что с недавнего времени «количество автобусов заметно сократилось, а маршрутки вообще отменены». Кроме этого, ранее действовавший маршрут
По данному вопросу в департаменте транспорта ИА «Город55» ответили следующее:
«В связи с малоэтажной застройкой микрорайона «Стройплощадка 111» и улицы 2-я Казахстанская сформировался незначительный пассажиропоток, поэтому транспортное обслуживание жителей микрорайона обеспечивается автобусами большого класса маршрута №45 «Автоколонна №1251-Стройплощадка 111 – Механический завод – ул.21-я Амурская», которые выполняют 18 рейсов в будние дни и 12 рейсов в выходные дни с заездом в микрорайон. Согласно расписанию движения автобусов маршрута №45 транспортные средства отправляются от конечной остановки «Стройплощадка 111» в будни в 06.20, 07.08, 07.56, 08.57, 09.54, 10.48, 12.38, 13.36, 14.27, 15.19, 16.30, 17.17, 17.44, 18.26 (до улицы Володарского), 19.39 (до ОАО ПАТП №2), 20.38, 21.30 (до ОАО ПАТП №2), 22.55 (до ОАО ПАТП №2); в выходные дни - 06.35, 07.29, 09.10, 10.05, 11.48, 12.51, 13.49, 15.28, 16.25, 18.14 (до улицы Володарского), 19.12 (до улицы Володарского), 20.48 (до улицы Володарского). Кроме этого, информацию о плановом и фактическом передвижении пассажирского транспорта, включая и маршрут №45, можно получить в сети Интернет по адресу: www.bus-55.ru».
Итак, в сентябре Санкт-Петербургский университет предоставит не менее двух вариантов усовершенствования маршрутной сети Омска, при разработке которых учитывались мнения, предложения и советы омичей и, как отмечают специалисты департамента транспорта, при этом также будет «рассмотрена целесообразность организации дополнительных транспортных сообщений, в том числе в микрорайон «Стройплощадка 111» и
Источник: ИА "Город55"