12-летний мальчик утонул в Иртыше при переходе реки вброд

В среду, 16 августа около половины третьего дня в Иртыше утонул 12-летний мальчик. Несчастный случай произошел в Омске в районе улицы Нефтебаза.
Подросток и его двоюродный брат того же возраста, гуляя вдоль берега без родителей, решили перейти Иртыш вброд. Чтобы попасть на остров посреди реки, мальчишки шли по отмели, когда один из них оступился и упал в глубокое место. Кузен пытался спасти не умеющего плавать брата, но не смог.
В настоящее время проводится проверка по факту несчастного случая, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»