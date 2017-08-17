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12-летний мальчик утонул в Иртыше при переходе реки вброд

17 августа 2017, 12:25
12-летний мальчик утонул в Иртыше при переходе реки вброд

В среду, 16 августа около половины третьего дня в Иртыше утонул 12-летний мальчик. Несчастный случай произошел в Омске в районе улицы Нефтебаза.

Подросток и его двоюродный брат того же возраста, гуляя вдоль берега без родителей, решили перейти Иртыш вброд. Чтобы попасть на остров посреди реки, мальчишки шли по отмели, когда один из них оступился и упал в глубокое место. Кузен пытался спасти не умеющего плавать брата, но не смог.

В настоящее время проводится проверка по факту несчастного случая, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Ранее ИА «Город55» рассказывал об участившихся несчастных случаях на воде. Иртыш – непредсказуемая река с коварным течением. Купайтесь только в специально отведенных для этого местах, соблюдая правила поведения на воде. На пляже должны находиться дежурные спасатели.

Источник: ИА «Город55»

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