12-летний мальчик утонул в Иртыше при переходе реки вброд

Подросток и его двоюродный брат того же возраста, гуляя вдоль берега без родителей, решили перейти Иртыш вброд. Чтобы попасть на остров посреди реки, мальчишки шли по отмели, когда один из них оступился и упал в глубокое место. Кузен пытался спасти не умеющего плавать брата, но не смог.